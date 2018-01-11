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Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!

Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!
ISPARTA 0
böcüzade

Karaciğer dostu olarak bilinen ve daha nice faydaları saymakla bitmeyen kerevizin üretimini yapanlar, toplamayı durdurdu. Şifa kaynağı tarlalarda çürümeye bırakıldı.

Pazarda kerevizin tanesi 3 liradan satılırken, çiftçi ise 50 kuruştan satılması üreticiyi üzdü. Masraflarını karşılanmadığını belirten çiftçiler " 8 yıl önce 1 lira 50 kuruşa satıyorduk şimdi ise kilosunu 50 kuruştan satıyoruz. Pazarda ise 3 liradan satılıyor. Hal böyle olunca bizim masraflarımızı karşılamadığından ürünleri toplamama kararı aldık." Dedi.

"ÜRETİMİ OLDUKÇA ZAHMETLİ"

Bu yıl kerevizin üretici memnun etmediğini ifade eden Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, "Kereviz yetiştirmesi meşakkatli bir mahsul. Ocak ayının sonunda tohumları ekilir. Haziran ayında sökülen çimler tarlalara ekilir, daha sonra gübre ve suyu atılır. Aralık ve ocak ayalarında hasadı başlar. Bunu sökmesi de ayrı bir dert. Karda toplanır. Bu kadar meşakkatli bir mahsulün bugünlerde piyasası dibe vurdu. 

KEREVİZİN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

Kış sebzeleri arasında yer alan ve birçok kişi tarafından sevilen bu şifalı sebze, aynı zamanda birçok hastalığa da şifa sağlıyor. İşte kerevizin faydalarından bazıları:

* Mükemmel bir A ve C vitamini kaynağıdır. Vücudun vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılamaya yardım eder.

* Yapısında potasyum, sodyum, kalsiyum ve manganez gibi çok çeşitli mineraller içerir.

* Astıma fayda sağlar.

* Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

* Kalp krizi geçirme ve felce yakalanma riskini azaltır.

* Kan basıncını kontrol eder.

* Doğal bir antioksidandır.

* İyi bir idrar söktürücüdür. Böylece fazla sıvının vücuttan dışarı atılmasına yardım eder.

* İdrar yolu enfeksiyonlarına fayda sağlar.

* Vücuttaki sıvı dengesini düzenler.

* Tükürük salgısını ve mide suyunu arttırır. Bunun sonucunda da hazmı kolaylaştırır. Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olur.

* İştah açıcı özelliği vardır.

* Bağırsaklarda gaz birikmesini önler, bağırsak hareketlerine fayda sağlar. Bağırsaklarda kramp oluşmasını önler.

* Bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kereviz faydaları arasındadır.

* Diyabet yani şeker hastalığına karşı da fayda sağlar.

* Mide ağrısına iyi gelir.

* Dizanteri ve sarılık gibi rahatsızlıklar için de faydalıdır.

* Yaraların ve yanıkların kolay iyileşmesine yardım eder.

* Antibakteriyel özelliği vardır.

* Cildi güzelleştirir. Akne gibi cilt sorunlarına karşı fayda sağlar.

* Sedef ve vitiligo gibi cilt hastalıklarında yararlıdır.

* Balgam söktürücüdür.

* Zengin mineral içeriği sayesinde kronik yorgunluğu giderici özelliği vardır.

* Göz şişkinliklerine karşı lapa olarak kullanılabilir.

* Yüksek lif içeriğine sahiptir.

* Nefrit ve hepatit hastalıklarına karşı fayda sağlaması da kereviz faydaları arasındadır.

* Gut hastalığına karşı faydalıdır. Özellikle bu şifalı sebzenin tohumları gut hastalığına karşı kullanılarak şifa bulunabilir.

* Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı ve unutkanlık için fayda sağlar.

* Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Vücuttaki toksin maddelerin atılmasına yardım eder.

* Böbrek taşlarının düşürülmesine de fayda sağlar.

* Vücuttaki şişkinliğin ve ödemin atılmasına yardım eder.

* Anemi yani kansızlık için de büyük fayda sağlar.

* Sistit yani idrar yolu iltihabı için faydalıdır.

Karaciğeri koruyucu özelliği vardır.

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