Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek

Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
Yurt dışından kaydı yaptırılmadan ülkeye sokulan ve klonlanmış IMEI numarası ile kullanılan cep telefonları için harekete geçildi. Meclis'ten geçen düzenleme ile söz konusu cihazlar 4 ay içerisinde iletişime kapanacak. Cihazını kullanıma açtırmak isteyenler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimi hesabına 1 yıl içerisinde 250 TL ödeyecek. Öte yandan GSM operatöründen 12 yada 24 ay taksitli telefon alanlar da taksitleri bitmeden telefonları satamayacak.
 
 
Elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış cihazlara yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.
Yeni uygulama kapsamında elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar 4 ay içerisinde iletişime kapatılacak.Cihazlarını yeniden kullanıma açmak isteyenler ise 1 yıl içerisinde 250 TL ödeyerek telefonunu haberleşmeye açtırabilecek. Yine aynı düzenleme kapsamında uzun yıllar kesintisiz sinyal alınamayan cep telefonlarının ise kaydı silinecek.

70 MİLYON TELEFON MERCEK ALTINDA
Türkiye'de mobil cihaz kayıt sistemine kaydolmadan hiçbir cep telefonu aktif olarak kullanılamıyor. Sistemde ise 270 milyon cep telefonuna ait IMEI numarasının kayıtlı olduğu biliniyor. Kayıtlı 270 milyon cep telefonunun 70 milyonundan 7 yıl ve daha uzun süredir sinyal alınamıyor.

IMEI NUMARALARI KLONLANMIŞ
Yapılan araştırmalarda ise söz konusu cihazlar üzerinden klonlanan IMEI numaraları ile yurt dışından vergisiz şekilde ülkeye sokulan çok sayıda cep telefonunun kullanıma açıldığı tespit edildi.

AF NİTELİĞİNDE SON BİR ŞANS
Uzun yıllardır gündeme gelen sorunun kökten çözümü için beklenen düzenleme geçtiğimiz günlerde içerisinde yer aldığı Torba Yasa ile Meclis'ten geçti. Düzenlemeyle birlikte bu konumdaki cep telefonlarının sisteme kayıtlı hale getirilmesi için cihaz sahiplerine af niteliğinde son bir şans da verildi.

4 AY İÇİNDE İLETİŞİME KAPANACAK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olmakla birlikte düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar ile kurumun uluslararası dolaşım hizmetleri çerçevesinde yaptığı düzenlemelere uymayan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek.

1 YIL İÇİNDE 250 TL ÖDEYEN TELEFONUNU KULLANABİLECEK
Düzenlemenin kapsamına giren cihaz kullanıcılarına da af niteliğinde son bir şans tanınacak.
Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 yıl içinde başvuru yaparak 250 lira tutarındaki kayıt ücretini Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimi hesabına yatıran kullanıcıların cihazları elektronik kimlik bilgisi ilgili abonenin numaralarıyla eşleştirilerek kullanıma açılacak.

7 YIL SİNYAL ALINAMAYAN TELEFONUN KAYDI SİLİNECEK
Sisteme kayıtlıyken kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgileri ise kayıtlı olmaktan çıkarılacak. Bu 7 yıllık sürenin hesaplanmasında kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süre de dikkate alınacak.

BAŞVURANIN KAYDI YENİDEN YAPILACAK
Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazların kullanıcılarının, BTK düzenlemeleri çerçevesinde başvuru yapmaları halinde cihazların elektronik kimlik bilgileri tekrar kayıtlı hale getirilecek.
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