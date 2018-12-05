Fatma Acar Akdeniz Bölge Birincisi Oldu

Goalball nedir?

Türkiye Görme Engelliler Kulübü tarafından düzenlenen iller arası Goalball (Gol Topu) turnuvasına katılan Fatma Acar Akdeniz Bölge birincisi oldu.Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi 10/C sınıfı görme engelli öğrencisi Fatma Acar Denizli’de düzenlenen Goalball (Gol Topu) turnuvasında Akdeniz Bölge birincisi oldu. Okul bahçesinde düzenlenen törenle Fatma Acar, kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gönül Şahin’in elinden aldı.Goalball (Goltopu) oyunu görme engelliler için keyifli bir takım oyunu. Bu oyunun Almanya’da 2. Dünya savaşından sonra geliştirildiği bilinmekte. Goalball (Goltopu) oyunu görme engelliler için keyifli bir takım oyunu. Goalball engelliler için pek bilinmeyen bir spor dalıdır. Maç, 10’ar dakikalık iki devre halinde ve 20 dakika oynanır. Devre arası3 dakikalık dinlenme bulunur. Maçı normal süresi beraberlikle biterse, 3 er dakikalık iki devre daha oynanır. Bu sürede de beraberlik bozulmazsa, kazanan tarafı serbest atışlar belirler.Topun içindeki zillerin oyuncuları yönlendirmesine, sporcuların iyi konsantre olabilmelerine ve topa anında tepki verebilmelerine olanak vermek için, oyun sırasında salon bütünüyle sessiz olmalıdır. Kazanılan her sayıdan sonra yükselen tezahüratları izleyen sessizlik tekrar oyuna dönüldüğünün işaretidir. Goalball bir turnuva oyunudur. Goalball sporundaki önemli nokta, engelliler olimpiyat oyunlarının vazgeçilmez bir parçası olmasıdır.İHA