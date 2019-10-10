F Klavye Dünya Şampiyonu SDÜ'ye yerleşti

F Klavye Dünya Şampiyonu SDÜ'ye yerleşti
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F Klavye Dünya Şampiyonu İlyas Pamukçu Üniversitemize Yerleşti
F Klavye Dünya Şampiyonu ve F Klavye kategorilerinde çeşitli dereceleri ile ülkemizi başarıyla temsil eden İlyas Pamukçu, Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleşti. Pamukçu, Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim elemanı ve İntersteno-Türk Üyesi Öğr. Gör. Hatice Mesci ile birlikte Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Pamukçu, F Klavyenin önemine değinerek öğrenme süreci, yarışlar ve elde ettiği başarılardan bahsetti. Pamukçu, bilimselliği kanıtlanmış ve Türk dil yapısına uygun milli bir klavye olan F Klavyenin dizilimi sayesinde sadece Türkçe’de değil birçok dilde hızlı yazma imkânı bulduğunu belirterek okuma, anlama ve düzeltme gibi işlemlerin tümünün beraber yapılmasının motivasyona büyük katkı sağladığını söyledi.



Tıp Fakültesi öğrencimiz aynı zamanda Dünya F Klavye Şampiyonu İlyas Pamukçu'nun katıldığı yarışmalar ve dereceler şöyle:
Dünya İnternet Klavye Şampiyonası- Anadil
2011 Yılı 0-12 Yaş Kategorisi Anadil Dünya Şampiyonluğu
2012 Yılı 0-12 Yaş Kategorisi Dünya Şampiyonluğu
2013 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Dünya İkinciliği
2014 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Dünya Şampiyonluğu
2015 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Dünya İkinciliği
2016 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Anadil Dünya İkinciliği
2017 Yılı 17-20 Yaş Kategorisi Anadil Dünya İkinciliği
2019 Yılı 17-20 Yaş Kategorisi Anadil Dünya Üçüncülüğü
 
İntersteno Kongreleri Dünya Yarışları
2011 Yılı İntersteno 48.Kongresi Paris Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya Üçüncülüğü
2013 Yılı İntersteno 49. Kongresi Gent Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya Şampiyonluğu
2015 Yılı İntersteno 50. Kongresi Budapeşte Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş Kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya Dördüncülüğü  
2015 Yılı İntersteno 50. Kongresi Budapeşte Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş Kategorisi Ses Deşifre Yarışması Dünya İkinciliği
2017 Yılı İntersteno 51. Kongresi Berlin Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Hatasız 2017 Yılı İntersteno 51. Kongresi Berlin Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Sürat Yarışı Dünya İkinciliği
2017 Yılı İntersteno 51. Kongresi Berlin Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Ses Deşifre Yarışması Dünya İkinciliği
Anında Çeviri Yarışması Dünya Üçüncülüğü
2019 Yılı İntersteno 52. Kongresi Cagliari Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya İkinciliği    
2019 Yılı İntersteno 52. Kongresi Cagliari Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Ses Deşifre Yarışması Dünya Üçüncülüğü
 

 
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