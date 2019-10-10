F Klavye Dünya Şampiyonu İlyas Pamukçu Üniversitemize Yerleşti

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası- Anadil

İntersteno Kongreleri Dünya Yarışları

F Klavye Dünya Şampiyonu ve F Klavye kategorilerinde çeşitli dereceleri ile ülkemizi başarıyla temsil eden İlyas Pamukçu, Üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleşti. Pamukçu, Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim elemanı ve İntersteno-Türk Üyesi Öğr. Gör. Hatice Mesci ile birlikte Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette Pamukçu, F Klavyenin önemine değinerek öğrenme süreci, yarışlar ve elde ettiği başarılardan bahsetti. Pamukçu, bilimselliği kanıtlanmış ve Türk dil yapısına uygun milli bir klavye olan F Klavyenin dizilimi sayesinde sadece Türkçe’de değil birçok dilde hızlı yazma imkânı bulduğunu belirterek okuma, anlama ve düzeltme gibi işlemlerin tümünün beraber yapılmasının motivasyona büyük katkı sağladığını söyledi.Tıp Fakültesi öğrencimiz aynı zamanda Dünya F Klavye Şampiyonu İlyas Pamukçu'nun katıldığı yarışmalar ve dereceler şöyle:2011 Yılı 0-12 Yaş Kategorisi Anadil Dünya Şampiyonluğu2012 Yılı 0-12 Yaş Kategorisi Dünya Şampiyonluğu2013 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Dünya İkinciliği2014 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Dünya Şampiyonluğu2015 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Dünya İkinciliği2016 Yılı 13-16 Yaş Kategorisi Anadil Dünya İkinciliği2017 Yılı 17-20 Yaş Kategorisi Anadil Dünya İkinciliği2019 Yılı 17-20 Yaş Kategorisi Anadil Dünya Üçüncülüğü2011 Yılı İntersteno 48.Kongresi Paris Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya Üçüncülüğü2013 Yılı İntersteno 49. Kongresi Gent Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya Şampiyonluğu2015 Yılı İntersteno 50. Kongresi Budapeşte Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş Kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya Dördüncülüğü2015 Yılı İntersteno 50. Kongresi Budapeşte Klavye Şampiyonası 0-16 Yaş Kategorisi Ses Deşifre Yarışması Dünya İkinciliği2017 Yılı İntersteno 51. Kongresi Berlin Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Hatasız 2017 Yılı İntersteno 51. Kongresi Berlin Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Sürat Yarışı Dünya İkinciliği2017 Yılı İntersteno 51. Kongresi Berlin Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Ses Deşifre Yarışması Dünya İkinciliğiAnında Çeviri Yarışması Dünya Üçüncülüğü2019 Yılı İntersteno 52. Kongresi Cagliari Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Hatasız Sürat Yarışı Dünya İkinciliği2019 Yılı İntersteno 52. Kongresi Cagliari Klavye Şampiyonası 17-20 Yaş Kategorisi Ses Deşifre Yarışması Dünya Üçüncülüğü