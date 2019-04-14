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Evlilik Konusu SDÜ'de Ele Alındı

Süleyman Demirel Üniversitesi Yeniler Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen “Nasıl Bir Evlilik?” konulu konferans İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.Konferansın açılış konuşmasını Yeniler Topluluğu Başkanı Mustafa Kuvvet yaptı. Evlilik konusunu ele almalarındaki en büyük etkenin toplumun yapı taşı olarak nitelendirilen ailenin azalan önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti.Konferansa konuşmacı olarak katılan Yazar Salih Eğridere, evliliğin sadece mutluluğu bulmak olmadığını huzura ve Allah’a ulaşmanın bir yolu olduğuna dikkati çekti. Evliliğin bir ibadet olduğunu vurgulayan Eğridere sözlerine şöyle devam etti: “Evlilik bir ibadettir. Allah’a ulaşmanın güzel bir yoludur. Nikah ile başlayan evlilik ya son nefese kadar sürer ya da boşanma ile biter. Kur’an-ı Kerimde insanın bir dert yumağı olarak yaratıldığı belirtilir. Ve bu dertleri Allah bir eş vesilesiyle hafifletir. Evlik sıkıntılara serpilen bir rahmettir.”