Evlenene 24 maaşlık ödeme

Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor.



Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılmasıyla bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaş tutarında para alıyor.



Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor.



Bu parayla kız çocuğunun evliliksürecindeki masraflarının karşılanması hedefleniyor. Kız çocukları boşanıp tekrar evlenirse yeniden çeyiz parası alamıyor. Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor.



Bu parayı almak için evlilik cüzdanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor.