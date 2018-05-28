Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün

Emlak Vergisi’nin ilk taksidi 31 Mayıs’a kadar ödenecek. Ev kadınları, emekliler, işsizler, engelliler, gazi ve şehit yakınları vergi ödemeyecek.



Belediyeler 25 milyon ev sahibinden milyarlarca lira Emlak Vergisi topluyor. Bu vergi belediyeler için bulunmaz bir kaynak. Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenebilen vergiden bazı kişiler muaf. Yasaya göre; işsizler, emekli maaşıyla geçinenler (dul ve yetimleri dahil), ev hanımları, geliri olmayanlar, gazi ve şehitlerin dul, yetimleri vergi ödemiyor.



BAŞVURU ŞARTI





Sıfır vergiden faydalanmak için evin brüt 200 metrekareyi aşmaması ve sadece birkonutun olması gerekiyor. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Bunun önüne geçmek mümkün. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ bizzat başvuru yapmak gerekiyor.



İADESİNİ İSTEYİN





Bilmeden emlak vergisi ödeyen emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri; yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık emlak vergisini isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmeli.



BU YIL EMEKLİ OLAN ÖDEYECEK





2018’de emekli olanlar, bu yılın emlak vergisini ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan, yani 2019’dan itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. Geçen yıl emekli olanlar ise bu yıl emlak vergisi yatırmak zorunda değil.