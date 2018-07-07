Ev kadınlarına emeklilik fırsatı

İsteğe bağlı sigorta kapsamında el işleri yaparak emekliliğe hak kazanmak mümkün. Bu şekilde geçimini sağlayan ev kadınları esnaf statüsünde değerlendiriliyor, vergi ödemiyor.





İşçiler SGK’dan, esnaf Bağ-Kur’dan, memurlar da Emekli Sandığı'ndan emekli olurken, ev hanımları için de emeklilik fırsatı sunan birçok yöntem var. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem esnaf sayılıyor, vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen “Esnaf muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj sağlıyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor.



ŞARTLAR NELER?



Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için; havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmak ve bir işyerinde çalışmamak şart.



NASIL BAŞVURULUR?



Önce, vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınacak. Ardından 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' doldurulacak. Bunlarla beraber, kimlik fotokopisi de gerekiyor.



SAĞLIK HİZMETİ VAR MI?



İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.



158 LİRA CEPTE KALIYOR



Yatırılan primler Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Normalde esnaf ayda 613 lira öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek Bağ-Kur’lu olabiliyor.



7200 GÜNLE EMEKLİ OLUNUR



Bağ-Kur kapsamında olan kadın sigortalılar 9 bin gün prim ödemek zorunda. Ayrıca emeklilik için 58 yaşını doldurmaları gerekiyor. Öte yandan emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışma imkanı bulan kadınlar, 9 bin gün değil 7 bin 200 gün üzerinden emekli olabilir.



NE KADAR PRİM ÖDENİR?



Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 24 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. 2017 yılı için ödenecek prim tutarı ise şöyle hesaplanıyor: 59,25 X 24 X % 32 = 455,04 TL. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2018'de 25, 2019'da 26 ve 2020'de 27, 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.