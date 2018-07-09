) - Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü dağcıları, 3 bin 425 metre olan Niğde Aladağlar Küçük Demirkazık Zirvesi’ne tırmanış gerçekleştirdi.ETUDOSD’dan, 3, Ankara Pas Dağcılık Kulübünden 7, Mavi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 2 dağcı kulüpler arası etkinlik ve işbirliği kapsamında 3 bin 425 metre olan Niğde Aladağlar Küçük Demirkazık Zirvesi’ne tırmanış gerçekleştirdi.ETUDOSD Başkanı Durmuş Uçgun, Zirve Tırmanışı’nın zor ve iple yapılabilen teknik bir tırmanış olduğunu kaydetti.İHA