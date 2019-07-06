Doğaseverler Aksu’da Buluştu
Isparta'nın Aksu ilçesinde düzenlenen Kuzukulağı Doğa Sporları Etkinliğine onlarca dağcının yanı sıra çok sayıda doğasever de katılarak Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Kuzukulağı Yaylasının eşsiz doğasının tadını çıkardı. Düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Aksu Kaymakamı Abdullah Akdaş, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen doğa tutkunlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda gibi ülkelerden gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapan Kuzukulağı Yaylasının eşsiz doğasında kamp kuran misafirler doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarıyor. Kuzukulağı Yaylasını bir kale gibi çevreleyen kayalıklar ise yekpare yüzeyiyle profesyonel dağcılara en zevkli tırmanışlarını yaşatıyor. Etkinlik esnasında tırmanışlarını gerçekleştiren iki dağcıyı yayladan dürbünlerle izleyenler ise bu uzaklıktan bile duydukları heyecanı gizleyemiyor. Kuzukulağı kayalıkları 19 alpin tırmanış rotasından biri ve 30’dan fazla tırmanış rotasına sahip. Dünyaca ünlü Fransız dağcılar Stéphanie Bodet ve Arnaud Petit tarafından yayınlanan ‘Parois de Legende’ (Efsane Duvarlar) adlı kitapta Türkiye’den yer alan tek parkur da Kuzukulağı kayalıkları.
Etkinlik alanında bulunanlara bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, “Kırsal alanlarda turizm yatırımları yaparken yerelden destek görmediğimiz zamanlar oluyor ama burada görüyorum ki bu yaylanın gerçek sahipleri tüm köy halkı neredeyse burada. Demek ki biz burayı doğa turizmine açtığımızda kendilerinin bizim yanımızda olacağını şahit oluyorum.” dedi.
Hep birlikte bu güzelliklere sahip çıkıldığında hem köyden kente göçün engelleneceğini hem de turizm sayesinde ekonomik kazanç elde edileceğinin altını çizen Vali Seymenoğlu, Isparta’nın dört bir yanının doğa turizmi ve doğa sporlarına çok uygun olduğunu ve her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.
Ardından kamp alanında yürüyüşe çıkan Vali Seymenoğlu ve beraberindekiler ziyaretçilerle sohbet ettiler. Vali Seymenoğlu daha sonra Aksu ilçesinin bir başka muhteşem doğal güzelliği olan Zindan Mağarası’na geçti.
Aksu Çayı’nın yamacında 1300 metre rakımlı, 765 metre uzunluğunda olan ve yatay yönde gelişme gösteren yarı aktif olan mağara, içinde değişik damlataş, akmataş, kenartaş ve yer altı deresinin oluşturduğu aşınım ve birikimlere sahip. Bazı kesimlerinde ise minyatür kanyonlar oluşmuş. Mağaranın sonunda ise 'Hamam' diye isimlendirilen bir alan mevcut. Mağara haftanın yedi günü 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.