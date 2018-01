​ESNAFTAN TÜRK BAYRAĞI KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

ESNAFTAN TÜRK BAYRAĞIKAMPANYASINA BÜYÜK DESTEKIsparta Belediyesi tarafından ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında esnafa Türk Bayrağı dağıtıyor. TSK, Mehmetçik ve vatandaşlara moral olması amacıyla başlatılan Türk Bayrağı asma kampanyasına esnafta büyük destek veriyor. Esnaf, ortaya konan duyarlılıktan dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür ederken, operasyona katılan Mehmetçik’e de başarı dileklerini iletti.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, TSK, Mehmetçik ve vatandaşlara moral olması amacıyla başlattığı Türk Bayrağı asma kampanyasına esnaftan da büyük destek geldi. Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından esnafa Türk Bayrağı dağıtılırken, esnaf bayraklarını dükkan önlerine ve camlarına astı.Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, şehirde bulunan esnafa Türk Bayrağı dağıtıyor. Bu kapsamda esnafta dükkânlarını Türk Bayrağı ile donatıyor. Esnaflar, başlatılan uygulamadan duyduğu memnuniyetini dile getirirken, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, operasyona katılan Mehmetçik’e de başarı dileklerini iletti.Dükkânlarına Türk Bayrağı asan esnaf yaptığı açıklamada, “Mehmetçiğimize operasyonda çok başarılar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Askerlerimizin, komutanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Belediyemize ve Başkanımıza böyle bir kampanya düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bu bir siyasi görüş değildir, vatan bizim vatanımız. Türk Milleti olarak, herkesin, her kesimin bu konuda bilinçli olması lazım. Bütün esnafımızı da bu konuya duyarlı olmaya davet ediyorum. Bayrağımız her zaman gönderde olması gerek. Bu kampanyayı destekliyoruz” dedi.