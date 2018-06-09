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ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...

ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...
ISPARTA
G.Tarihi: 09.06.2018 14:27
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Isparta Düğün Salonları
ESNAFA 10 MÜJDE BİRDEN...
2.5 milyon esnaf için vergi, prim kolaylıkları ve istihdam teşvikleriyle 10 destek var. Esnafın yararlanabileceği kolaylıkları anlatan Maliye Bakanı Ağbal, ‘Basit usulde vergilendirilen 750 bin esnafın 9 bin liraya kadar olan kazancından vergi almayacağız’ dedi.

Hükümet, 2.5 milyon esnafı vergi, prim, istihdam teşviği imkanlarıyla destekliyor. Esnafa yönelik 10 destek var. Maliye Bakanı Naci Ağbal, destekleri şöyle anlattı:

12 AY PRİM DEVLETTEN

2018'de esnaf bir çalışan aldığında, gelir vergisi ve primini biz ödeyeceğiz. 2 bin 486 liralık maliyetin, 761 lirası sosyal güvenlik primi, 121 lirası gelir ve damga vergisi.



GENÇ ÇALIŞAN ALANA 14 BİN TL

1 ila 3 işçi çalıştıran esnafımız yeni genç işçi alırsa 18-25 yaş arasında önümüzdeki 12 ay boyunca 1 ayının brüt harcamasını biz yapalım, 1 ayını esnaf ödesin.

9 BİN TL'NİN ALTINA VERGİ YOK

Türkiye'de 750 bin basit usulde vergilendiren esnafımız var. 2018'de 9 bin liraya kadar elde edeceği kazançtan vergi almayacağız.


GENÇLERE ÇİFTE DESTEK

2018'de bir genç kardeşimiz işletmesini kurdu, bu senenin sonunda 75 bin lira kazanç elde etti. Vergi almayacağız. 8 bin 400 lira Bağ-Kur primi almayacağız.

ÖTV TEŞVİĞİ DEVAM EDİYOR

Taksici, minibüsçü, otobüsçü arkadaşlarımız arabalarını yenilemek isterse ÖTV teşviği getirdik. 2019 Haziran'a kadar devam edecek.



HALK OTOBÜSLERİNE 2 MÜJDE

Özel halk otobüsü işletmesi yüzde 1.5 KDV öderse tek tek faturalara bakmayacağız. İkinci müjdemiz de ücretsiz yolcu taşımaları halinde verdiğimiz destekle ilgili. 650 olan ödemeyi 800, 800 olanı bin liraya, bin lira olan ödemeleri bin 330 liraya çıkardık.

YAZAR KASA DEĞİŞMEYECEK

Esnafımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yazar kasalarının yenilenmesi meselesiydi. Eski nesiller 2017 sonunda uygulamadan kalkacaktı. Bu yazar kasa ne zaman ömrünü doldurursa o zaman değiştirin..



ÖDEMELERİ YAYACAĞIZ

Vergi mükellefliğini yerine getirene kolaylık getireceğiz. Vergi ödemelerini iyi dönemde yapan vatandaşımız, Allah korusun çeki dönmüş ödeyememiş. Onlar için kolaylaştırılmış tecil diye bir nokta getirdik. Gitsin vergi dairesine, önce el uzatan vergi dairesi olacak. 5 yıla kadar taksit imkanı var..

YAPILANDIRMA FIRSATI

2.5 milyon vergi ödeyen esnafımız var. Yeniden yapılandırma tarihi bir fırsat. 750 bin basit usul mükellefinin 400 bininin değişik türde borçları var. Tüm borçlarını çok cazip bir şekilde yapılandırıyoruz. Geçmişten ödeyemediği borçlarını 36 ay taksitlendiriyoruz, davaları sonlandırıyoruz, işletme kayıtlarını düzeltiyoruz, geçmişe dahil vergi incelemesinde matrah artırımı getiriyoruz. 771 bin 346 başvuru aldık.
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