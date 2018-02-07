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Eski MERKO Binası İhaleye Çıkacak

Eski MERKO Binası İhaleye Çıkacak
ISPARTA 0
böcüzade
Eski MERKO binası ayrı ayrı ihale edilecek

Hızırbey Mahallesi’nde bulunan eski MERKO binasında bulunan düğün salonlarının 10 yıl kiraya verilmesi konusunda encümeye yetki verilmesi belediye meclisinin gündemine alındı. Başkan Günaydın, binanın altında bulunan AVM’ye yöresel ürünler mağazası açılması gibi bir düşüncelerinin olduğunu belirtti.
 
Eski MERKO binası için daha önce yapılan ihaleye katılım olmaması nedeniyle yeni bir çözüm bulundu. Binadaki düğün salonları ve AVM ayrı ayrı ihale edilecek. Bu konuda MHP Grup Sözcüsü Oğuzhan Göker, Belediye Meclisi’nin gündemine alınması konusunda bir önerge verdi. Göker, “Hızırbey Mahallesi 7121 ada 2 parselde toplam 3 bin 313,95 metrekarelik alanda bulunan birinci kattaki iki düğün salonu ve bir bütün olarak belediyemizin kendi bütçesinden kullanılmadığı süreçte ihaleye çıkarılabilmesi şartıyla zemin kattaki AVM, kafeteryanın 10 yıl ayrı ayrı kiraya verilebilmesi ve encümene yetki verilmesi için konunun gündeme alınmasını talep ediyoruz” dedi.

ZEMİN KATTA DOĞAL ÜRÜNLER MAĞAZASI
AÇABİLİR MİYİZ DİYE BİR ÖN DÜŞÜNCEMİZ VAR
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da daha önceki ihalede birisinin teminat yatırdığını ama gelmediğini belirterek, “Zemin katın belediyeye lazım olma ihtimali yüzde 60. Biz bir ara doğal ürünler fuarı yapmıştık. Halkımız doğal ürünlerin devamlılığını istedi. Zemin katta doğal ürünler mağazası açabilir miyiz diye bir ön düşüncemiz var. Burayı bütün olarak ihale ettiğimiz zaman esnaflar korkuyorlar. Yarı yolda kalırız diye düşünüyorlar. Belediye olarak mağazayı yapamazsak ayrı ihale edeceğiz. Şuanda düğün salonlarının ihale edilmesi durumudur. Bu konuda encümene yetki istiyoruz” şeklinde konuştu.
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