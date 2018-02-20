Türkiye'de dul ve yetim aylıkları konusu çok merak ediliyor. Bu konuda bize de fazlaca soru ulaşıyor.

Bunlardan birisi ve cevabı şöyle:



Birkaç ay önce eşimi kaybettim. Eşim SSK emeklisi idi. Şimdi onun maaşını almak için başvuracağım. Ancak ben de bir firmada çalışıyorum ve maaş alıyorum. Emekliliğime de az kaldı. Acaba eşimin maaşını alabilirmiyim? Hatice KURU



Öncelikle başınız sağ olsun. Dul maaşı diye de ifade ettiğimiz ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine verilmektedir.

Burada ölenin kadın ya da erkek olması fark etmiyor. Çok bilinmemesine rağmen eşi ölen bir erkek de evlenmediği sürece ölüm aylığı alabilir. Dul aylığı ile yetim aylığının farkı bulunuyor.



Dul eş çalışsa da emekli olsa da eşinin maaşını alabiliyor. Ancak yetimlerin gelirinin olmamasına bakılıyor. Dolayısıyla siz de Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak eşinizden dolayı ölüm aylığı bağlanmasını talep edebilirsiniz. Çalışıyor olmanız ya da daha sonra emekli olup emekli aylığı almanız buna engel değil. Bir gelirinizin olması, sadece alacağınız ölüm aylığı oranını yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürecektir. Eşinizden alacağınız ölüm aylığını durduracak tek olay sizin evlenmeniz olacaktır. Yeniden evlenmeniz halinde maaşınız kesilecektir.



Zaten böyle bir durum olduğunda mutlaka SGK'ya bildirmeniz gerekir. Bildirmez ve maaşı almaya devam ederseniz, tespiti halinde sizden faiziyle geri alınır.