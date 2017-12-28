ERKAN ABİ MİLLİ PİYANGO BAYİSİ ISPARTA

Milli Piyango’nun 31 aralık 2017’yi 01 Ocak 2018’e bağlayan gece yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye sahibini bulacak. 61 milyon liraık büyük ikramiye hayalleri süslerken yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99’unun dün akşam itibarıyla tükendiğini söyleyen Milli Piyango Bayisi Erkan Abi ,satışlar yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek ve artık son biletler kaldı dedi.