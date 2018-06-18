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Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
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Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
Profesyonel askerlik uygulamasına kısmen geçen TSK’da yeni model çalışmaları kapsamında bedelliden, askerlik sürelerine ve ordu yapılanmalarına kadar bir dizi temel konu ele alınacak.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasını işaret etmesinin ardından yüz binlerce kişiyi umutlandıran bedelli askerlik uygulamasının, askerlik için oluşturulacak yeni model ile birlikte ele alınması bekleniyor. Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli çalışmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Profesyonel askerlik çalışmaları

Erdoğan’ın çalışılmasını istediği bedelli askerliğin yanı sıra askerlik süreleri, iller ve bölgelerde ordu yapılanmaları, ücret politikalarından, terfilere kadar komple askerlik sisteminin değerlendirileceği kaydedildi. TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de tüm bu yeni sistem içinde çalışılacak. Askerlik süresinin kısalmasının da gündemde olduğuna dikkat çeken kaynaklar, TSK’nın kısmen de olsa zaten yapılanma itibariyle profesyonel ordu modeline geçtiğini, terörle mücadele bölgelerinde özel birliklerin görev aldığını ifade ederken, tam anlamıyla profesyonelleşmenin de bu çalışma kapsamında ele alınacağını kaydetti. Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin de altını çizdi

‘Bedelli bir ihtiyaçtır’

Milliyet’in edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verdi. Bedelli askerliğin ihtiyaç olduğu fikri benimsenirken, bu bedelliden sonrasında, gelecek yıllarda daha fazla yığılma olma ihtimali de göz önüne alınarak çalışma yapılması istendi. Yeni askerlik modeli çalışmalarında Genelkurmay ve bakanlığın yanı sıra ilgili kurumlar, İçişleri Bakanlığı, YÖK gibi kurumlardan da görüş alınacak. Yeni modelde hedefin, “az adamla daha etkin süreç yönetmek” olduğu kaydedilirken, teknolojinin daha etkin kullanılacağı ve bu nedenle daha uzman personelin görev alacağı bir modeli hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

Terörle mücadele hassasiyeti

Erdoğan’ın bedelli askerlik tartışmaları nedeniyle ordunun moralinin bozulmasını da istemediği ifade edilirken, “Terörle mücadeleye en ufak sekte vuracak bir çalışmaya girmeyin. Zamanlaması iyi planlanmalı. Terörle mücadele en başta gelen önceliğimiz. Bu sürecin hiçbir şekilde zarara görmeden tüm çalışmaların yapılması önemli” değerlendirmesi yaptığı da kaydedildi.

Kıvanç El - Milliyet
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