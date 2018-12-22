Alo Balık Sipariş Telefon :

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Isprta'nın balıkçı markası Dostlar'da denizden yeni çıkan taze balıklar tezgahlarda yerini aldı.Sazan,Çupra,Levrek,Alabalık,Somon,Hamsi,İstavrit ve diğer protein kaynağı balık çeşitleri sunan Dostlar Balıkçılık aynı zamanda balık pişirme hizmeti de veriyor.Balık pişirme hizmeti sayesinde önceden sipariş verip eve giderken balığınızı sıcak sıcak alabiliyorsunuz.Ayrıca spot manav konseptiyle balığın yanında yeşillik alabiliyor dilerseniz taptaze olarak tüm pazar harcını buradan görebiliyorsunuz.