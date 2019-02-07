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EMİTT Fuarı,Tanıtımda Isparta'yı şaha kaldırdı

EMİTT Fuarı,Tanıtımda Isparta'yı şaha kaldırdı
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EMİTT FUARI'NIN ISPARTA İÇİN ÖNEMİ

Türkiye’nin uluslararası en büyük turizm buluşması 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 65 bin m2 lik alanda 12 farklı salonda 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açtı.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’un teşrifleriyle açıldı.

BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU ve Burdur Valisi Sayın Hasan ŞILDAK, stantları ziyaret ederek katılımcılara başarılar dilediler. Çok sayıda üst düzey bürokrat ve yöneticileri ile İstanbul da faaliyet gösteren Isparta ve ilçelerini temsil eden derneklerin yönetim kurulları stantlarımızı ziyaret ederek iyi dileklerde bulundular.

Ziyaretçilere ilimizi simgeleyen Gül ve lavanta suları ile kolonyalar, krem ve losyon benzeri kozmetik ürünler, gül lokumu, elma cipsi, şokelma gibi yöresel ürünler ile gül ve lavanta tarlasının bulunduğu özçekim bölümü ve çekiç darbesiyle kalıptan hatıra para çıkarmaya ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Isparta Valisi Sayın Ömer SEYMENOĞLU, Burdur Valisi Sayın Hasan ŞILDAK bölgedeki “Helenistik çağdan Roma dönemine kadar Antik Dönem Kent Sikkeleri madeni para basan antik kentlerden” hareketle BAKA ile Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün yaptırdığı kalıplardan; Pisidia Antiokheia Sikkesi İmparator Geta M.S. 2-3 .yy ve Adada Sikkesi M.S. 3 yy. Sağrak Köyü Sütçülere ait Antik Dönem Kent Sikkeleri basıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren ve 90 ülkeden katılımcı 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan EMITT’te, gülleri, lavantası ve gölleri ile dikkatleri çekecek Isparta standımızda; antik çağlardan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahibi olan bölgenin tarihi, antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri tanıtıldı.

Isparta standında; Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Eğirdir, Sütçüler ve Güneykent Belediyeleri, Bizim Eğirdir Platformu, Kuyucak Kadın Kooperatifi (Lavanta Kokulu Köy), Turizm ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalar tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fuar süresince stantlarda; ikili görüşmelerde de yeni tur programları, ticari işbirlikleri ve rezervasyonlar konusunda olumlu ön görüşmeler yapıldı. Turizm sektörü içinde bulunan tur operatörleri, seyahat acenteleri, doğa sporları dernekleri, kayak sporu ile uğraşan işletmeler ile TV, dergi ve gazetelerin turizm-gezi sayfalarının sorumluları ile Isparta’nın potansiyeli, Isparta’nın değerlerinin turlar ile pazarlanması vb. konularda bilgilendirmeler ve yıl içinde Isparta’da bazı program ve çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
 
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ISPARTA EVLİLİK FUARI
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