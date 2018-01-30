EMİTT 2018 de Isparta

Türkiye’nin uluslararası en büyük turizm buluşması 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bu yıl 85 ülkeden 4 bin 800 katılımcıyı ağırlayan 65 bin mlik alanda 12 farklı salonda 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açtı.T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen 22. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr. Numan KURTULMUŞ’un katılımıyla açıldı.EMIIT 2018’deki Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) olarak Isparta ve Burdur illerinin ortak katılım sağladığımız standımızda; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eğirdir ve Güneykent Belediyeleri, Keçiborlu Kaymakamlığı, Kuyucak Kadın Kooperatifi(Lavanta Kokulu Köy), Bizim Eğirdir Platformu, Barida Hotels tanıtım için yer aldı.Isparta Burdur standımızı TÜRSAB heyeti ziyaret etti. İlimizin tanıtımına yönelik yoğun çalışmalar sergileyen Sayın Valimiz Şehmus GÜNAYDIN’ın kardeşi TURSAB Yönetim Kurulu üyesi Davut GÜNAYDIN Başkanlığında; TURSAB Genel Sekreter Çetin GÜRCÜN, Komite Başkanları, Bölgesel Yürütme Kurulu Üyeleri ile 60 dan fazla seyahat acente yetkililerinden oluşan TÜRSAB heyeti, Isparta Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Resul TAŞTAN, BAKA Isparta Destek Ofisi Koordinatörü Ömer Ferda AKYOL, Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin GÜZGÜN, Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet ÖZDEMİR, ve stantta yerel sektör temsilcileri ile biraraya gelip yeni tur programları ve işbirlikleri için görüştü Gül, lavanta, Davraz Kayak Merkezi, Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Sütçüler Adada Antik Kenti, Yazılı Kanyon, Kızıldağ Milli Parkı, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, Gölcük Gölü, Pınargözü Mağarası, Aksu Zindan Mağarası, Dedegöl Dağı Melikler Yaylası, hakkında detaylı bilgiler ile Isparta Tur programları hakkında bilgi verildi.Gül ile lavantanın suyu ile kolonyaları, gül lokumu, Elma gibi yöresel ürünlerin ikram edildiği standımızı İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin YAYMAN, Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezafettin AYDOĞAN, eski Eğirdir Kaymakamı İstanbul Vali Yardımcısı Serdar CEVHEROĞLU ile Isparta sevdalılarıı standımızı ziyaret etti.