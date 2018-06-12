Emekliye yeni zam

Emeklilerin Temmuz zammı netleşiyor. Beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.27, memur emeklilerinin ise yüzde 6.77 olacak



Ramazan Bayramı'na bin liralık ikramiyeleri ve maaşları cebinde girecek olan emekliler, Temmuz zammına kilitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranını belirleyecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla beklerken; ipuçları da geliyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 gerçekleşti.



Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinden de Haziran enflasyonu (TÜFE) için yüzde 0.82 tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. 5 aylık enflasyonun yüzde 6.39 çıkmasıyla, memur emeklilerine yüzde 2.39'luk enflasyon farkı oluştu. Eğer beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.27'ye ulaşacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 6.77'yi bulacak. Kesin oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Emekliler ay içerisinde zamlarına kavuşacak.



EK ÖDEME ARTACAK

Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Temmuz'da maaşlar artacağı için ek ödeme de yükselecek. Ek ödeme yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için zamlanacak. Örneğin; 2 bin lira maaşı olan emekli, her ay 80 lira da ek ödeme alıyor. Hesabına aylık 2 bin 80 lira yatırılıyor. Temmuz zammı yüzde 7.27 olursa maaş 2 bin 145 lira 40 kuruşa, ek ödeme de 85,81 liraya yükselecek. Emeklinin hesabına 2 bin 231 lira 21 kuruş yatırılmaya başlanacak..