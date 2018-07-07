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Emekliye 196 lira ek zam

Emekliye 196 lira ek zam
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2018 10:43
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Isparta Düğün Salonları
Emekliye 196 lira ek zam
Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net maaşlarının yanı sıra ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek emekli maaşındaki ek ödeme 196 liraya çıktı

Ocak-Haziran 2018 enflasyonuyla SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı maaş artışlarını öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı altı aylık enflasyon kadar yüzde 9.17 olarak açıklandı. Emekliler, her ay maaşıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Temmuz zammıyla birlikte emeklilerin ek ödemeleri de yükseldi. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin ek ödemesi 196 liraya çıktı.

5 BİN LİRAYI AŞTI

Haziran ayında ek ödeme ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruş olan en yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı, yine ek ödeme ile birlikte Temmuz'da 5 bin 87 lira 87 kuruşa yükseldi. Bu emeklinin toplam zammı 427 lira 36 kuruş oldu. Yüzde 9.17 zamla Temmuz'da net maaşı 4 bin 892 lira 19 kuruşa yükselen emekliye, maaşının yüzde 4'ü oranında yani 195 lira 68 kuruş da ek ödeme veriliyor. Bu artışla en yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaşı ilk kez 5 bin liranın üzerini gördü. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin Haziran ayında maaşına eklenen ek ödemesi ise 179 lira 25 kuruştu. Emeklilerin maaş zamları çıplak maaşlarına yapılıyor. Net maaşa eklenen zam oranıyla ortaya çıkan maaşa yüzde 4 ve ya yüzde 5 ek ödeme uygulan

2018 KAZANCI YÜZDE 15.38

Temmuz ayı ile birlikte yaklaşık 15 milyon emeklinin ve memurun maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Ocak ve Temmuz'da yılda iki zam alan, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların toplam zammı enflasyonu solladı. Ocak- Haziran enflasyonu yüzde 9.17 olarak gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ve Temmuz zamlarının kümülatifi 15.38 oldu. Memur ve memur emeklisinin iki aydaki kümülatif zammı ise yüzde 14.83 oldu. Böylece hem emekliler hem memurlar zamları ile ilk 6 aylık enflasyonu geride bıraktı. Zamlarla taban maaşlar da yükseldi ve 1000 liranın altında emekli maaşı kalmadı. Aralık 2017'de maaşı bin lira olan bir SSK emeklisinin ücretindeki değişim şöyle yaşandı:

● Ocak 2018'de maaşı yüzde 5.69 zamla: 1.056,90 lira,
● Temmuz 2018'de yüzde 9.17 zamla maaşı: 1.153,81 lira
● Maaşındaki artış böylece yüzde 15.38 oranında gerçekleşti.
● İlk 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olarak açıklandı.
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