Emeklilere ek ödeme ne kadar oldu?

EMEKLİ EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR?

EMEKLİ MAAŞLARINA GÖRE EK ÖDEME TABLOSU

Emekli maaşının zamlanmasıyla beraber emeklilerin cebine girecek ek ödeme, eski adıyla vergi iadesi de arttı. Peki emekliler ne kadar ek ödeme alacak?2018 yılı başında yüzde 4, yılın ikinci yarısı için de yüzde 3.5 zamma hak kazanan memur ve memur emeklilerine enflasyondan doğan yüzde 5.17 fark da yansıtılacak.Öte yandan memur emeklilerin alacakları yüzde 8.65 hem de SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacakları yüzde 9.17 temmuz zammıyla birlikte ek ödemeleri de arttı.2006 yapılan düzenlemeye göre vergi iadesinin yerini ek ödeme aldı ve tüm emeklilerin maaşının yüzde 4'ü ek ödeme olarak maaşlara ekleniyor. Peki emeklilerin ek ödemesi nasıl hesaplanıyor?Ocak-temmuzda hesabına 3.500 TL yatan bir emeklinin net maaşı yüzde 4 ek ödeme düşüldüğü zaman 3.365,4 TL.Sık yapılan hatalardan biri temmuz ayındaki yüzde 8.65 zammı 3.500 TL üzerinden hesaplamak. Bu takdirde zamlı maaş 3.802,75 TL, yüzde 4 ek ödemeyle birlikte ise 3.954,86 TL oluyor.Oysa doğru hesap, yüzde 4 ek ödeme düşüldükten sonra net maaş olan 3.365,4 liraya eklenecek yüzde 8.65 zam ile oluşan 3.656.50 TL'den hesaplanmalı. Buna göre yüzde 4 ek ödeme 146,26 TL oluyor. Hesaba geçen toplam para ise 3.802,76 TL.Emekli maaşlarının ek ödemesiyle birlikte doğru hesabı ile yanlış hesabı arasında 152 liralık bir fark doğuyor.Aşağıdaki tablodan 25 ve 30 hizmet yılına göre derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan ve ek göstergesi 650 ila 6400 arasında emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin 2018 Temmuz zamlı maaşları yer almakta.