Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammı için enflasyon verilerini takibe aldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin zam oranını ortaya koyacak. 2018 Yılı Programı'nda Temmuz zammının ipuçları yer aldı. Programda enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zammın yüzde 4.02 olabileceği kaydedildi. Ancak Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde enflasyon tahminlerini yükseltmesi, zam oranının daha da yüksek olabileceğini ortaya koydu.



TAHMİN YÜKSELDİ

Merkez Bankası, 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Bu da zam oranının artabileceğini gösterdi. Eğer yüzde 4.02'lik tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 180 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 180,15 lira artışla 4 bin 661 lira 40 kuruşa çıkacak. Eğer zam oranı yüzde 4.02 olursa en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935 lira 60 kuruştan 973 lira 21 kuruşa çıkacak..