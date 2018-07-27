Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat!

Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! Bunu sağlamak için 1261 gün formülü bulunuyor.



Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Son 3.5 yıl yani 1.261 günle ile emeklilik statünüzü değiştirebilirsiniz. Çünkü bir kişinin hangi kurumdan emekli olacağını son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. 10 yıl Bağ-Kur’lu çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK’lı çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur’a göre daha yüksek maaş alma imkânınız doğar. Ayrıca daha erken maaşa kavuşursunuz.



SİGORTALILIK SÜRESİ ÖNEMLİ



Buradaki 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa, o statüden emekli olunuyor. Eşitlik halinde ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarınsa tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor.