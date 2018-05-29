ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Türkiye ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Elon Musk, Türkiye’nin de dahil olduğu ‘Tesla Şarj İstasyonları’ haritasını açıkladıGeçtiğimiz haftalarda şirketin CEO'su Elon Musk "Tesla Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlamıştı.Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.Tesla’nın CEO’su Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap verdi. Musk'ın bu açıklamalarına göre, Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak.Tesla’nın CEO’su Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap verdi. Musk'ın bu açıklamalarına göre, Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak.