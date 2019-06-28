​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı

​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 28.06.2019 12:06
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Isparta Düğün Salonları
Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı
 
Belediye Başkanı Başdeğirmen, kent içi ulaşım projelerinden birisi olan ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ için DDY Genel Müdürü Uygun ile Ankara’da bir araya geldi. DDY proje heyeti Isparta’ya gelerek incelemelerde bulunacak, proje son şeklini alacak. Mevcut tren garı da Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek.
 
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, 31 Mart seçimleri öncesinde vaat ettiği en büyük ulaşım projeleri arasında yer alan mevcut tren hattının kent içi ulaşımında kullanılması amacıyla ortaya koyduğu ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ çalışmasında önemli bir adım atıldı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ana durağın mevcut tren garında bulunacağı, Şehir Hastanesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi, SDÜ, KYK hattı ile yine tren garından başlayarak Süleyman Demirel OSB’ye kadar uzanan iki ayrı Elektrikli Banliyo Hattı’nın hayata geçmesi için Ankara’da önemli temaslarda bulundu. Başdeğirmen, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile projeye ilişkin görüşmesinin ardından önümüzdeki hafta DDY proje heyetinin Isparta’ya gelerek önerilen hat üzerinde incelemelerde bulunacağını açıkladı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, heyetin incelemelerinin ardından yine DDY Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un da Isparta’ya gelerek projenin hayata geçirilmesi konusunda yerinde incelemede bulunacağını ve projenin son şeklini alacağını kaydetti.
Bu projeyle birlikte aynı anda mevcut tren garında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde Millet Bahçeleri oluşturulması çağrısı da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından hayata geçirilmiş olacak. Mevcut tren garında içerisinde vatandaşların kaliteli vakit geçirebilecekleri konser ve etkinliklerin düzenleneceği açık alanlar, restoran ve kafeteryalar ile birlikte sanat ve kültür atölyeleri, çocuk parkı, yürüyüş yolları, gül parkı, kadınlar için etkinlik yapabilecekleri özel alanlar oluşturulacak.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta için ortaya koydukları vizyon projelerden birisi olan ve şehir içi ulaşımda özellikle trafiği rahatlatma konusunda önemli gördükleri ‘Elektrikli Banliyo Hattı’ projesi ile birlikte mevcut tren garının Millet Bahçesine dönüştürülmesi noktasında önemli bir adım attıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Kent içi ulaşımda seçimler öncesinde söz verdiğimiz mevcut tren hattının banliyö trenleriyle değerlendirilerek alternatif olarak SDÜ ve OSB’ye kadar uzanan iki ayrı hatta ulaşımın sağlanması konusunda DDY Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun ile görüştük. Bu kapsamda genel müdürümüz projenin yerinde değerlendirilmesi amacıyla bir heyeti önümüzdeki hafta ilimize gönderiyor. Heyetin incelemelerinin ardından da ilimizde genel müdürümüzü ağırlayacağız. Yapılacak inceleme çalışmalarının ardından projeye son şeklini verip, en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Isparta’da Millet Bahçesinin de mevcut tren garının bulunduğu, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sahası ilan edilen 65 bin metrekarelik alanda oluşturulacağını açıklayan Başkan Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımızın illerde oluşturulmasını istediği Millet Bahçesini Isparta’da şehrimizin en güzide noktalarından birinde hayata geçiriyoruz. Millet Bahçesi dahilinde mevcut tren garımızda bulunan binaların restorasyonunu gerçekleştirerek, bölgede restoran ve kafeteryalar ile birlikte sanat ve kültür atölyeleri, çocuk parkı, yürüyüş yolları, gül parkı, kadınlar için etkinlik alanları oluşturmayı hedefliyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
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