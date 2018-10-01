Elektrik ve doğalgaz zamlandı

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Bugünden geçerli olmak üzere elektriğe konutlarda yüzde 8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 18, doğalgaza da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı.



Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Elektrik fiyat tarifelerine, bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Tarifede konutlarda yüzde 9; ticarethane ve sanayi tesislerinde yüzde 18 oranında fiyat artışı gerçekleşti.



DOĞALGAZ



BOTAŞ doğalgaza bugünden geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptı. BOTAŞ, eylülde konutlar için 9, sanayi için de yüzde 14 zam yapmıştı.