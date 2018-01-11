ELEKTRİK FATURANIZI YÜZDE 30 DÜŞÜRÜN!

CK Akdeniz Elektrik, enerji okuryazarlığı altyapısı oluşturmak ve bilinçli tüketime destek olmak hedefiyle internet sitesine ‘tüketim hesaplama’ uygulaması koydu. Söz konusu uygulama ile elektrikli ev aletlerinin günlük kullanımına göre aylık tüketim bedeli bir tuşla hesaplanabiliyor.

Elektrikli ev aletlerinin doğru kullanımının önemine işaret eden CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Buzdolabını güneş almayan bir noktaya yerleştirmek, klima derecesini sabitlemek gibi küçük ama önemli adımlarla fatura bedelinde yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf mümkün” dedi.

Elektrik perakende sektörünün öncü şirketlerinden CK Akdeniz Elektrik, bilinçli elektrik kullanımını desteklemek hedefiyle internet sitesine ‘tüketim hesaplama’ uygulaması koydu. CK Akdeniz Elektrik, elektrikli ev aletlerinin günlük kullanım sürelerine göre aylık ve yıllık tüketim bedellerinin hesaplanmasını mümkün kılan uygulamayla, ‘enerji okuryazarlığı’ alanında bir adım daha atmış oldu.Toplam 1.7 milyon müşteriye hizmet verdiklerini anımsatan“Ülkemizde enerjimizin verimli kullanımı için herkese sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bir süre önce müşterilerimizin elektrik konusunda ulaşıp destek alabilmeleri için ‘Enerji Danışmanı’ kadrosu oluşturduk. Yine geçtiğimiz haftalarda elektrik faturasındaki tüm kalemleri tek tek anlatan ‘şeffaf fatura’ uygulamasını başlattık. Son olarak da www.ckakdeniz.com.tr internet adresimizde tüketim hesaplama uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamadaki hedefimiz hangi ev aletinin ne kadar elektrik tükettiği konusunda tüketiciyi bilinçlendirebilmek” dedi.Tüketim hesaplama uygulamasının yanı sıra elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak ne kadar tasarruf sağlanabileceği konusunda da özel bir çalışma yaptıklarını dile getiren Genel Müdür Değerli, “Enerji Tasarrufu Haftası dolayısı ile tüketicilerimizi doğru kullanım konusunda bilgilendirmek istedik. Arkadaşlarımız 4 kişilik bir ailenin yoğun kullanım döneminde, tasarruf tedbirleri almadan harcayacakları, ortalama aylık elektrik tüketim bedelini baz aldı. Ardından da çok kolay yapılabilecek tasarruf adımları ile elektrik faturasının ne kadar düşürülebileceği hesaplandı. Gördük ki küçük tedbirlerle elektrik faturasını yüzde 30 oranında düşürmek mümkün” değerlendirmesinde bulundu.CK Akdeniz Elektrik tarafından yapılan çalışmaya göre aylık 193.5 TL elektrik faturası gelen bir abone, doğru adımlar attığında 58.5 liralık bir tasarrufa ulaşarak fatura bedelini 135 TL’ye düşürebiliyor. Buna göre gün içinde 4 saat klima çalıştıran bir abone, oda sıcaklığını sabitleyerek, ısıtma ve soğutma yaptığı odaya dışarıdan hava girmesini engelleyerek, faturasında sadece klimadan gelen 55 TL’lik bedeli 40 TL’ye düşürebiliyor. Yine buzdolabını çok fazla güneş almayan bir noktaya koymak, kapağını sık sık açıp kapatmamak da ayda 6 TL’ye varan bir tasarruf demek. Klasik ampul yerine LED ampule geçmek, elektrik süpürgesini düzenli temizlemek ya da ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce ütüyü prizden çekmek de elektrik faturasının yükünü azaltan tedbirler arasında yer alıyor.