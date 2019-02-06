Elektrik faturalarına ayar geliyor

Elektrik faturaları içerik yönünden sadeleştirilecek. Bu amaçla halen faturada yer alan belli kalemlerin çıkarılması ya da diğer kalemlerin içine konulması gündemde. Bakan Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketleriyle yaptığı toplantıda kesinti ve arızalar konusunda da hatırlatmada bulundu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta çarşamba günü elektrik dağıtım şirketlerinin patronları ve üst yöneticileriyle bir araya geldi. Dönmez, patronlara hizmet kalitesini etkileyen elektrik kesintileri ve arızalar konusunda bazı hatırlatmalarda bulundu.



Dönmez, elektrik arıza ve kesintilerinin abone şikayetlerinin ilk sırasında geldiğine işaret etti, “Arızalara ve kesintilere daha hızlı müdahale edin. Müşteri memnuniyetini artırın" dedi.



Abonelerin, elektrik bağlantı taleplerinin de kısa sürede karşılanmasına özen gösterilmesini isteyen Dönmez, "Abonelerin; talep, şikayet ve önerileri için çağrı merkezine sorunsuz erişimini sağlayın” diye konuştu.



Bakan dönmez, elektrik dağıtımında 2018 yılında hedeflenen tutarın üstünde yatırım yapıldığını belirterek, "Bu önemli bir gelişme. Yatırımların devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda, elektrik faturaları da gündeme geldi.



Enerji yönetimi, seçim sonrasında elektrik faturalarının gerek içerik gerekse de biçim yönünden yeniden ele alınacağı mesajını verdi. Ayrıntıya girilmedi.



HABERTÜRK’ün aldığı bilgiye göre, elektrik faturaları içerik yönünden daha sade hale getirilecek. Bu amaçla halen faturada yer alan bazı kalemlerin çıkarılabileceği ya da diğer kalemlerin içine konabileceği belirtildi.



KAYNAK: HABERTÜRK