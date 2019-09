AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak Mehmet Tönge Mahallesinde bulunan, Mehmet Köse İlk ve Ortaokuluna ziyarette bulundu. Başkan Başdeğirmen, okula futbol ve basketbol ile voleybol topu hediye etti.Milletvekili Özel ve Başkan Başdeğirmen okula gelişinde çocukların sevgi seli ile karşılanırken, Okul Müdürü Adnan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Çocuklarımız inanıyorum ki, okullarında bir milletvekili, belediye başkanı görerek kariyer eğitimi adına güzel bir örnekle de buluşmuş oldular” dedi.AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Okul Müdürü Adnan Çelik’in yaz tatili boyunca yaptıkları çalışmaları sosyal medyada yakından takip ettiğini ve dikkatini çektiğini belirterek, “Bir okul, okul müdürü kadar okuldur. Okul müdürünün kapasitesi neyse okul ya gelişiyor, ya geri gidiyor. Her şey okul müdürünün yeteneğinde kabiliyetinde olduğuna inananlardanız” dedi.Okul bahçesinin geçen yıla göre bu yıl çok daha iyi şekle getirildiğini aktaran Milletvekili Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçimleri kazanmasının ardından okul bahçelerinin düzenlenmesi noktasında Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen taleplerin yerine getirilmesi için bir irade ortaya koyduğunu söyledi. Özel, “Sayın başkan gelen talepleri karşıladı. Hem belediye başkanımıza teşekkür etmek, hem de okul müdürümüzün yapmış olduğu ve diğer okul müdürlerine örnek olması amacıyla bütün okul müdürlerimizden aynı performansı aynı duyarlılığı beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bütün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz önünde Isparta halkı adına milli eğitim camiasının bir mensubu olan Sayın Adnan Çelik hocamıza teşekkür ediyoruz. Isparta eğitimde hep ilklerde yer almıştır, yine ilk sıralarda yer almasını arzu ediyoruz. Güzel bir eğitim öğretim yılının geçmesi temennisiyle başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.Milli eğitim camiasına, öğrencilere böylesine güzel hizmetleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Çok güzel bir okul bahçesi oldu. 7 ay önce bu okulumuzu ziyaret ettiğimde problemlerini görmüştüm. Seçim öncesi adaylığımız sürecinde söz vermiştik. ‘bu okullar bizim, bu çocuklar bizim geleceğimiz, biz buraları en iyi şekle getirmek için elimizden ne geliyorsa bunları yapmaya gayret edeceğiz’ demiştik. Yüce Rabbim bizlere nasip etti, sözümüzü yerine getirdik. Çok güzel bir okul bahçemiz, çocuklarımızın oyun alanları, çizgileriyle, boyamalarıyla birlikte güzel bir hizmet yapıldı. Boyama ve çizgileri özel idaremiz yaptı, asfaltını belediye olarak biz döktük. Bakım ve temizliklerini yaptık, bordürlerini boyadık. Ekip çalışmasıyla hizmete verdik. Sayın milletvekilimizin dediği gibi sadece bunlar yeterli değil, bunlar zaten yapılması gereken çalışmalar. Eğitimimizin çok daha üst seviyeye çıkarılması için altyapının önemini bilen kişiler olarak bu çocuklarımızın keyifli dersler yapabilmesi, keyifli oyunlar oynayabilmesi çok önemli. Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde 20 okulumuzun bahçesini eğitim öğretim yılı açılmadan asfaltladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bildirilen ve ihtiyacı acil olan okullarımıza ait isteklerdi. Yeni dönemde ihtiyacı olanlar da yapılarak hizmete sunulacaktır. Görevde olduğumuz sürece, okulların bizim olduğunu, bizlere ait olduğunun bilinciyle, gençlerimizin geleceğimiz olduğunu bilerek en üst seviyede hizmet etmek için hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.Milletvekili Özel ve Başkan Başdeğirmen’in ziyaretine Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay ve Kayı Köyü Muhtarı Faruk Keleş’te eşlik etti. Kayı Köyü Muhtarı Faruk Keleş, “Önceki dönemdeki liderler, başkanlar buraya gelip, okullar bizim değildir, biz okullara şu an hiçbir şey yapamayız deyip köylerimizdeki, mahallelerimizdeki okulları hep atıl vaziyette bıraktılar. Yeni dönemde seçilen başkanımız, milletvekilimiz olsun, belediye ve özel idare katkılarıyla okulumuzu bu hale getirdiler. Öğrencilerimiz de, velilerimiz de mutlu” dedi.Uzun yıllar Mehmet Tönge Mahallesinde muhtarlık yaptığını söyleyen Osman Kınay da, “Son 10 yıldır okulumuz hiç iç açıcı değildi. Okulumuzun bakımı yoktu, her yer pejmürde gibiydi. Sağ olsun yeni seçilen belediye başkanımız okulumuzun bu halini görünce en kısa sürede buranın güzel hale getirilmesi için gayret göstereceklerini söylemişti. Okullar için Isparta’da bir asfalt seferberliği başladı. İlk mahallemizdeki okulumuzun asfaltı yapıldı. Asfaltın ardından da basketbol, voleybol ve diğer sahaların çizimi de özel idaremizce yapıldı. Sayın vekilimiz, belediye başkanımız buraya çok ilgi alaka gösterdiler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Okul müdürlerinin de bu işi sahiplenmesi gerekiyor, en büyük destek belediye başkanımızdan geldi. Sayın vekilimizle birlikte okulumuzun tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteriyorlar. Mahallemiz sevinçli, gururlu” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Milletvekili Recep Özel, okula basketbol, voleybol ve futbol topu hediye etti. Başkan Başdeğirmen ve Milletvekili Özel öğrencilerle birlikte bir süre basketbol oynadı.