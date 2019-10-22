Elazığlılar Derneği Burdur Şube Başkanı Ahmet Çağla ve yönetim kurulu üyeleri ile Isparta’da bulunan Elazığlılar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette derneklerinin çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Elazığlılar Derneği Burdur Şube Başkanı Ahmet Çağla, amaçlarının birlik beraberlik noktasında kardeşliği sağlamak olduğunu söyledi. Çağla, “Bütün illere köprü kurduk, kardeşlik sağladık. Derneğimizin Isparta şubesini oluşturmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla bunu istişare ettik. Bu kapsamda sizleri de ziyaret etmek istedik, bizleri kabulünüzden dolayı teşekkür ederiz” dedi.Derneklerin, birlik beraberlik için kurulan sivil toplum kuruluşları olduğunu dile getiren ve ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Elazığlılar derneğimiz de sadece Burdur da değil, Isparta ve birçok yerde güzel çalışmalar yapmış. Isparta’da da çok sayıda Elazığlı vatandaşımız var, onlar için de burada dernek kurmak istiyorlar. Bizler de sizlerle işbirliği içerisinde çalışmak isteriz. Üzerimize düşen görev varsa yerine getirmek isteriz. Bizleri ziyaretleriniz için de sizlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Ziyaretin ardından Elazığlılar Derneği Burdur Şube Başkanı Ahmet Çağla tarafından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çayda çıra plaketi takdim edildi.