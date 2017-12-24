EKONOMİ BAKANLIĞI ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ ISPARTA'YA GELİYOR!

Ekonomi Bakanlığımızın üst düzey temsilcilerinden oluşan 63 kişilik heyet, 8-9 Aralık tarihleri arasında

Antalya

,

Burdur

,

Isparta

,

Muğla

, Alanya, Bodrum ve Milas’ta 105 firmayı yerlerinde ziyaret edecek. Ayrıca 9 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00’da ATSO, BUTSO,

ITSO

ve ALTSO’da firmaların katılımıyla eş zamanlı toplantılar düzenlenecek.



Ekonomi Bakanlığımız, sağladığı destekleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri firmalarımıza anlatmak için harekete geçti. Bakanlık temsilcileri Nisan ila Kasım ayları arasında 33 ilde 1215 firmaya ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet, yılsonuna kadar toplamda 1500 firmaya ulaşmayı planlıyor. Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Kadir BAL başkanlığındaki heyet, 8-9 Aralık tarihlerinde Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illeri ile Alanya, Bodrum ve Milas ilçelerinde çalışma gerçekleştirip, 105 firma ile görüşme gerçekleştirecek.Bölgemizde gerçekleşecek firma ziyaretlerinde; İhracat Genel Müdürü Sayın Volkan AĞAR, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürü Sayın İbrahim USLU, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürü Sayın Uğur ÖZTÜRK, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürü Sayın Zafer SOYLU, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD) Genel Müdürü v. Sayın Arzu YILMAZ da yer alacak.Program çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı heyeti 9 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da eşzamanlı olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO), Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BUTSO), Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) bir de toplantı düzenleyecek.İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri: Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamalarıİthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri: İthalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamalarıAnlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü temsilcileri: Son dönemde imzalanan yada müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmalarıTUYS Genel Müdürlüğü temsilcileri: Firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan desteklerSBYYH Genel Müdürlüğü temsilcileri: Serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalarÜGD Genel Müdürlüğü temsilcileri: Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleriEAD Genel Müdürlüğü temsilcileri: Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi verilecektir.