1Eğirdir ve Kovada Gölü Koruma Birliği (EKOBİR) Kovada Kanalı çevresinde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.EKOBİR Kovada Kanalı ile Kovada Kanalı civarında bulunan Kırıntı, Yukarı Gökdere, Serpil, Tepeli, Eyüpler ve Balkırı köylerinde sinekle mücadele için organik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. EKOBİR ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, organik ilaçlamanın insan ve bitkilere zararı olmadığını belirterek, ilaçlamaların, Eğirdir Kaymakamlığının destekleriyle, Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğünden sağlanan araçla gerçekleştiğini söyledi.Her gün yapılan uçkunla mücadele çalışmalarının yaz boyunca sürdürüleceğini kaydeden Başkan Sezgin, önümüzdeki günlerde ikinci ilaçlama makinesinin temini ile Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde de, göl kenarında bulunan köylerde ilaçlamalara başlanacağını ifade etti.İHA