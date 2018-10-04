Ek gösterge müjdesi büyüdü!

Ek gösterge müjdesi büyüdü!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Ek gösterge müjdesi büyüdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.

3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak.

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre; Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.Memura ek gösterge zammı
Memura ek gösterge zammı.
 
M6_TBY_1538626491_6334


KIDEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

KAYNAK: SABAH
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTALI ALİ ASTSUBAY ŞEHİT DÜŞTÜ
İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Ek gösterge müjdesi büyüdü!
Bölge Müdürü verileri açıkladı:''Eğirdir Gölü buharlaşıyor''
ISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK
ISPARTA'DA SAĞLIKLI NEFES HEDEFİNDE BİLİMSEL ÇALIŞMA
Isparta’da sahte içki operasyonu
Isparta'daki öküz saldırısı olayından şikayetçi olacak
Isparta’da 7 bin 356 öğrenci sinema ile buluşacak
Isparta’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
Başkan Günaydın, Isparta MHP il yönetimini ağırladı
Isparta’da öküz dehşeti! Kadını metrelerce sürükledi
Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyor
Isparta Valisi ve belediye başkanlarından üzüm tanıtımı
Bugün başladı, artık zorunlu! Cezası var
Aile hekimlerinde yeni dönem!
KAHRAMANMARAŞLI KAZIM USTA'NIN ELİNDEN ÇIKAN MUHTEŞEM LEZZET
YAVUZ ELEKTRONİK'TEN YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta’da kaçak kazı operasyonu!
Isparta Belediyesi’nden Halıkent’te Mahalle Buluşması
Üzüm Pazarı esnafı için indirim günleri projesi
Isparta Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne Demir atandı
İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!
Borcu olanlar dikkat! Müjde geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye30 Eylül 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
ISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAKISPARTA'DA BU İŞLETMEDE ÇALIŞACAK PERSONEL ALINACAK03 Ekim 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!02 Ekim 2018
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01 Ekim 2018
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 27 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası varKurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var29 Eylül 2018
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdiIsparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi29 Eylül 2018
Elektrik ve doğalgaza zam geldiElektrik ve doğalgaza zam geldi01 Ekim 2018
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!28 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018
Küçük esnafa büyük kolaylıkKüçük esnafa büyük kolaylık29 Eylül 2018
Isparta'da trafik kazası: 1 yaralıIsparta'da trafik kazası: 1 yaralı01 Ekim 2018
Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyorÇoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira ödeme yapılıyor03 Ekim 2018
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı 30 Eylül 2018
Saatler geri alınacak mı? Karar açıklandıSaatler geri alınacak mı? Karar açıklandı02 Ekim 2018