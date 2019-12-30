SDÜ Tıp Fakültesinin Eğitim Kalitesi Hem Ulusal Hem de Uluslararası Arenada Tescillendi

SDÜ Tıp Fakültesi ulusal ve uluslar arası arenada modern tıp eğitimi veriyor

Yetiştirdiği nitelikli hekimleri ülkemizin sağlık ordusu ile buluşturan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, ulusal ve uluslararası eğitim kalitesini artırmaya devam ediyor.Bu kapsamda “iyi hekimler” yetiştirilmesi amacıyla tıp fakültelerini belli bir standartlara kavuşturan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (TEPDAD) tarafından belirlenen kalite sürecini tamamlayan üniversitemiz Tıp Fakültesi, Türkiye genelindeki 112 tıp fakültesi arasında “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları”nda akredite olmaya hak kazanan 32 tıp fakültesinden biri oldu.Dünya standartlarında eğitim hizmetinin sunulduğunun belgesi olan ve fakültelere eğitim programlarının geliştirilmesi için yol haritası çizmelerine olanak sağlayan akreditasyon sürecine ilişkin konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Alim Koşar, tıp fakültesinin eğitim kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası arenada tescillendiğini vurguladı.Prof. Dr. Koşar, şunları kaydetti: “Akreditasyon süreci bizim için çok yoğun bir hazırlık dönemi gerektirdi. Akredite bir tıp fakültesi olmak hem üniversitemize hem de fakültemize önemli bir kimlik kazandırdı. Akredite olmak demek ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olmak demektir. Bu belge mezunlarımıza özellikle uluslararası öğrenci değişim programlarına ya da herhangi bir kuruma başvuruda önemli katkılar sağlıyor.” dedi. Prof. Dr. Koşar, 112 üniversite arasında akredite edilen seçkin 32 tıp fakültesi arasında yer alan SDÜ Tıp Fakültesinin iyi bir tıp eğitimi uyguladığını kanıtladığının altını çizdi.