Eğirdir'e kültür mantar üretim fabrikası...

Eğirdir'e kültür mantar üretim fabrikası...
ISPARTA
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Eğirdir Belediyesi Haber Bülteni

BAŞKAN VELİ GÖK DÜĞMEYE BASTI...
EĞİRDİR BELEDİYESİ MANTAR ÜRETİM FABRİKASINA KAVUŞACAK.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Eğirdir ve Bölgesine mantarcılığı İl Genel Meclisi Üyeliği döneminde getirmiş ve şu anda Eğirdir merkez olmak üzere bir çok köyümüzde mantar odaları kurulmuş yaklaşık yıllık 10 Bin Ton Kültür Mantarı üretimi gerçekleşmekte, yaklaşık 1000 kişi kültür mantarcılığından geçimini sağlamaktadır.

HEDEF YILLIK 50 BİN TON ve İSTİHDAM
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK beraberinde Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN, Şirket Müdürümüz Ömer YILMAZ, Muhasebe Müdürümüz Hidayet KAYTANLOĞLU, Fen İşleri Müdürümüz Hülya ERTAP ve teknik ekiple birlikte Eğirdir Belediyemize ait 60. Yıl Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK metreyi eline alarak kurulması planlanan mantar üretim tesisileri için odalara kaç adet ranza yerleşecek ve kapasitenin ne olabileceği konusunda teknik ekiple uzun süren bir istişare çalışması gerçekleştirdi.
Ülkemizde de giderek bir iş kolu haline gelen kültür mantarı yetiştiriciliği, mantarın taşıdığı besin değeri açısından iş kolu olmasının ötesinde sağlıklı beslenme açısından da büyük öneme sahiptir. Kültür mantarı yetiştiriciliğinde, üretim hacmindeki sıcaklık ve nem, üretim verimini doğrudan etkileyen çevre şartlarıdır. Bu tesisi ile kültür mantarı yetiştiriciliğinin beş temel ardışık kademesi olan kompost, örtü toprağı serilmesi, sulama, tırmıklama ve hasat periodlarının çevresel-fizyolojik şartları ile ısıtma, soğutma, nemlendirme ve havalandırma tesisatlarının tasarım kriterleri ve özellikleri ele alınmış ve tasarımın ana hatları çizilmiştir. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün bizzat inceleme aşamasındaki çalışmalara katılarak kültür mantarı üretimi için gerekli çevresel ve fizyolojik şartları sağlamak için ön hazırlık çalışmaları resmen başlamış oldu. Eğirdir Belediyemiz böyle bir üretim tesisine kavuşması ile hem ekonomik girdisi artacak, hemde iş istihdamı sağlanacak.

(Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu)
 
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