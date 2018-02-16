Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Suriye Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere gönderilmek üzere elma gönderme kampanyası başlatıldı.Eğirdir ve çevre köyleri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere gönderilmek üzere elma gönderme kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ilgili Akdoğan Köyü internet sitesinde yapılan açıklamada, "Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan kahraman Mehmetçiğimize gönderilmek üzere elma vermek isteyenler pazar günü akşam saatlerine kadar müracaat edebilir” denildi.ISPARTA (İHA)