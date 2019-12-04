"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ" ETKİNLİĞİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla " Biz Birlikte Güçlüyüz" etkinliği yapıldı. Etkinlikte Halk Oyunları gösterileri, Halk Müziği dinletisi ve Rock konseri düzenlendi.Eğirdir Belediyesinin katkıları ile ESHMYO Öğrenci topluluğu organizasyonu ile 3 Aralık 2019 Salı günü saat: 19:00 'da yapılan etkinliğe Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Ak Parti İlçe Başkanımız Mevlüt DOĞANAY, İlçe Müdürleri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.Programda Yasemin Toraman önderliğinde Eğirdir Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösterisi yapılırken, Nazende Türk Halk Müziği ekibi konseri ve son olarak ta Altıpatlar Rock ekibi sahne aldı.Program sonunda, programa verdiği desteklerden ötürü ESHMYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Türköz ALTUĞ tarafından Belediye Başkanımız Veli GÖK'e ve Öğrenci Topluluğu Başkanı Kadir Vural'a teşekkür plaketi takdim edildi.