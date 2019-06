Eğirdir Belediyesi Haber Bülteni

Eğirdir Gölü ve çevresi ve Hoyran Gölü olarak bilinen sazlık alanlardan Eğirdir’e akın eden kelebek türü sinekler başta olmak üzere çeşitli sinek çeşitleri halkımızı zaman zaman zor durumda bırakıyor. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK göreve geldiği günden bugüne kadar sinekle mücadele için her yolu deniyor. Eğirdir Belediyesi ekiplerimiz gece-gündüz demeden ilaçlama yapıyor. Fakat gölün büyüklüğü ve sineklerle lavra döneminde mücadele edilmediğinden önüne zaman zaman geçilemiyor ve bu ilaçlamalarda yetersiz kalabiliyor.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK beraberinde Gelendost Belediye Başkanı , aynı zamanda EKO-BİR Başkanı Mehmet SEZGİN, EKO-BİR Müdürü, aynı zamanda Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü V. Süleyman CAN ile birlikte Eğirdir Liman mevkii başta olmak üzere göl kenarında incelemelerde bulundular. Eğirdir Belediyesi ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa görüş alış verişinde bulundular. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile sinekle mücadele için en etkili ilaçlama sistemi uygulanacak.Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü, aynı zamanda Eko-Bir Müdürü Süleyman CAN; ‘Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği olarak 2018 yılı içerisinde Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde 15 yerleşim biriminde uçkun sinek mücadelesi gerçekleştirilmiş ve % 60-65 başarı sağlanmıştır. 2019 Yılı içerisinde ilçe merkezleri de dahil olmak üzere Eğirdir ve Kovada Göllerine kıyısı olan tüm köylerde uçkun sinekle mücadele gerçekleştirilecektir. Uçkun sineğe destek olarak da sazlık alanların larva ilaçlaması da gerçekleştirilecektir. Araç ve ilaçların temini ile ilgili ihale çalışmalarımız sürmektedir. En kısa sürede ilaçlamalar başlayacak olup, Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Veli GÖK’ün araç ve personel desteği ile birlikte bugün itibariyle Eğirdir ilçe merkezinde denemelerimiz başlayacaktır.’ Açıklamasında bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın Bürosu)