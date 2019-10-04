Eğirdir Belediyesi bülteni



ÖĞRENCİLER BÜTÇE DEFTERİ İLE KAZANMA VE HARCAMA PRENSİPLERİNİ ÖĞRENECEK



Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün fikirleri ile 4 yıl önce Eğirdir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında ilçemizdeki İlk, Orta ve Lise öğrencilerine BÜTÇE DEFTERİ dağıtımı yapıldı.



Eğirdir Mustafa Çetinkaya İlk ve Ortaokulunda ve aynı zamanda Prof.Dr.Turan Yazgan Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ARMUTOĞLU katıldı.



Bütçe Defteri dağıtım töreninde öğrencilerle bir süre sohbet eden heyet, Öğrencilere Tasarrufun öneminden ve bütçe defterinin 4 yıldır öğrencilere yaptığı katkılardan bahsettiler.



2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Bütçe Defteri Şampiyonu Prof.Dr.Turan Yazgan Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Edanur YÜCEER ise Belediye Başkanımız Veli GÖK ile olan anısını anlatarak, Belediye Başkanımız Veli GÖK sayesinde Bütçe defteri şampiyonu oldum ve bana dediği gibi hayatımda nelerin değiştiğini gördüm" diyerek Bütçe defterinin önemine dikkat çekerek arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu.



İlçemizde öğrenim gören tüm öğrencilere dağıtılan bütçe defterleri ile öğrencilerimizin, kazanma ve harcama prensipleri konusunda bilinçlerinin artırılması hedefleniyor.