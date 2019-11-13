İLÇEMİZDE MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMLARI

İlçemizde Mevlid-i Nebi programları devam ediyor. Bu kapsamda bugün saat 14.00'te Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.Okul konferans salonunda yapılan programa Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Belediye Başkanımız Veli GÖK, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Mevlüt DOĞANAY, İlçe Müftüsü Mustafa TÜRKÖZ daire müdürleri öğrenciler ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Konuşmacı olarak Sıtkı ASLANHAN "Hz. Muhammet ve Aile" söyleşisi ile katıldı.Saygı ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam ederken. Günün anlam ve Önemini belirten konuşmayı Eğirdir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan CEYLAN yaptı. Okul Müdürü Hasan Ceylanın konuşmasının ardından İşaret Dili Korosu tarafından " Sevdim Seni Mabuduma" isimli ilahi dinletisi yapılarak, Konuşmacı Sıtkı ASLANHAN tarafından "Hz. Muhammet ve Aile" söyleşisi yapıldı. Söyleşinin ardından okul tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program katılımcılara Tulumba tatlısı ikramı ile sona erdi.