KİCK BOKS MAÇLARI NEFESLERİ KESTİ

*- EĞİRDİR BELEDİYESİNDEN SÜRPRİZ ROCK KONSERİ

*- EĞİRDİR BELEDİYESİ SPORCULARI NAKAVTLARLA KAZANDI…

Eğirdir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kick Boks Zafer Kupası maçları nefesleri kesti.Eğirdir Kale Meyanında 30 Ağustos Akşamı yapılan maçlar nefesleri kesti. Isparta, Burdur, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar’dan gelen yaklaşık 70 sporcunun maçları sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.Eğirdir Belediyesi tarafından uzun yıllar sonra ilk kez düzenlenen Kick Boks Zafer kupası maçlarında İzmir, Isparta ve Burdur bölgesi hakemleri görev yaparken, Low Kick Contact ve Light Contact olmak üzere müsabakalar iki kategoride yapıldı.Müsabakaların ilk gününe Eğirdir Belediyesi, Isparta ve Burdur Sporcuları damga vururken, İlçemizi Temsil eden Özkan Çoban rakibini Nakavt ile mağlup ederken, bir diğer temsilcimiz Arif Samet Kılıç İse Teknik Nakavt ile madalyanın sahipleri oldular.Maçlar sonrasında galip gelen sporculara madalyalarını Milli Savunma Komisyon Üyesi Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Birim amirleri ile birlikte Isparta Kick Boks İl Temsilcisi Ali Gülsever tarafından verildi.Eğirdir Halkı tarafından büyük beğeni ile izlenen maçlar nefesleri keserken, 2. Gün sonunda Eğirdir Belediyesi tarafından Sondurock isimli müzik grubunun verdiği konser ile son buldu.Programda konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök “ 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2 gündür düzenlediğimiz etkinliklerin sonuna geldik. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen personellerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra İl dışından gelen hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza emeklerinden ve bu güzel geceyi bize yaşattıkları için Sondurock grubuna aynı zamanda sunuculuğumuzu yapan Ruzin Azerhan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Tabi ki en büyük Teşekkürü’de iki gündür meydanı boş bırakmayan sizlere ediyorum” dedi.Başkan Veli Gök’ün konuşmasının ardından Sondurock grubu tarafından verilen Konser’de vatandaşlar ve sporcular doyasıya eğlendiler.