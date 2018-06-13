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Eğirdir'de ev tatlısı geleneği sürüyor

Eğirdir'de ev tatlısı geleneği sürüyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  -Eğirdir'de ev tatlısı geleneği sürüyor 
 
 Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, toplumun büyük bölümünün hazır tatlılara yönelmesine rağmen eski ağız tadı ve geleneklerini sürdürmek için kendi tatlılarını kendileri yaptığını dile getiren 80 yaşındaki Nerzan Aras, “Eskiden bayram tatlısı için günler önceden hazırlıklara başlardık, artık baklava yapması bilen de azaldı, gençler hep hazıra gidiyor" dedi. 
Isparta’da Ramazan Bayramı için evlerde bayram hazırlıklar başlarken, fırınlarda da hareketlilik yaşanıyor.  Eğirdir ilçesinde çoğu vatandaş külfetinin çok olması nedeniyle hazır tatlılara yönelirken, gelenek ve göreneklerini sürdürmeye çalışan bazı vatandaşlar da ev tatlılarını kendileri hazırlıyor. 
Eğirdir Yenimahalle'deki fırın işletmecisi Şükrü Yıldız, bu yıl önceki yıllar kadar yoğun olmasa da eski ağız tadı ve geleneklerini unutmak istemeyen ilçe sakinlerinin bayram için geleneksel ev tatlılarını yapmaya devam ettiklerini söyledi. 
 
“Artık baklava yapması bilenler de azaldı, gençler hep hazıra gidiyor” 
Bayramlık tatlısını evinde hazırlayanlardan 80 yaşındaki Nerzan Aras, Bayramlarda tatlı geleneğini sürdürdüklerini ve geliniyle birlikte yaptıkları tatlıyı misafirlerine ikram edeceğini belirtti. 
Gelenekçi Aras, "Eskiden bayram tatlısı için günler önceden hazırlıklara başlardık. Birbirimize yardıma giderdik. 60, 70 hatta 80 kat (yufka sayısı) bol cevizli baklavaları hazırlar, fırınlara gönderirdik. Evde yapılan baklava, oklava çekmesi, kadayıf, sarı burma tepsilerinin üzerine, fırında karışmasın diye bozuk para, kaşık, çatal, fındık, nohut gibi işaretler koyardık. Artık baklava yapması bilen de azaldı, gençler hep hazıra gidiyor." 
 
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İHA
                                         
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