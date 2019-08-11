Kurban Bayramı dolayısıyla Eğirdir Kale önü meydanında yapılan bayramlaşma programına Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Belediye Başkanı Veli Gök, Merkez Valisi hemşehrimiz Hüseyin Avni Coş, Belediye Meclisi Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine tayini çıkan Kaymakam Abdullah Akdaş, yaptığı konuşmada; 4 yıl Eğirdir'e hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek "son kararname ile Afyonkarahisar Bolvadin ilçesine atandık. Eğirdir'de görev yaptığım süre içerisinde pek çok hizmet gerçekleştirdik ancak daha gerçekleşecek hizmetler var. Yeni gelen meslektaşımın Eğirdir'e güzel hizmetler yapacağına inanıyorum.Eğirdir, tarihi ve doğa güzellikleri açısından dünya harikası bir ilçe. Güzel insanların yaşadığı bu ilçeden ayrılmanın burukluğunu yaşıyorum, hepinizden helallik istiyorum" dedi.