Eğirdir'de Bayramlaşma Bugün Saat 11.00-12.00 arasında ilk defa meclis salonu yerine Belediye binası önünde gerçekleşti. Bayramlaşma Programına Eğirdir Kaymakamız Abdullah AKDAŞ, Belediye Başkanımız Veli GÖK, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanımız Tuğg. Aydoğan BUDAKÇI, Emniyet Müdürü İsmail KARASAKAL, Jandarma Komutanı Can Sercan Altay, Daire Müdürleri, Belediye Meclisi Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Belediye Birim Amirleri, Belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kaymakam Abdullah AKDAŞ katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Belediye tarafından misafirlere ikramlarda bulunuldu.