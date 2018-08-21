- Mübarek Kurban Bayramı nedeniyle, bugün Eğirdir Belediye Başkanlığı'nda bir Bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.Bugün saat 14.00-14.30 arasında gerçekleştirilen Bayramlaşma törenine; Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Dini bayramların önemine vurgu yapan Kaymakam Abdullah Akdaş, bayramlaşma törenine katılanlar yanısıra, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik etti.Kurban Bayramı nedeniyle, Eğirdir Huzurevini ziyaret eden Kaymakam Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu ve Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl Huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladılar.Eğirdir Huzurevi sakinlerinin tek tek ellerini öpen ziyaretçiler birlikte bayram tatlısı yiyerek, bir süre sohbet ettiler.İHA