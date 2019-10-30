29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin 96. yılı münasebetiyle düzenlenen program saat 09:00'da Kaymakamlık makamında yapılan Tebrikat töreni ile başladı.Eğirdir İlçe Kaymakamız Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ve Belediye Başkanımız Veli Gök tebrikleri kabul etti.Tebrikat töreninin ardından Mustafa Çetinkaya İlk Okulu tarafından hazırlanan Cumhuriyetimizin 96. Yılı kutlama programı için Eğirdir İlçe Stadına geçildi. Program Eğirdir İlçe Kaymakamız Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ve Belediye Başkanımız Veli Gök'ün törene katılanların ve halkın Bayramını kutlaması ile başladı. Kutlama Programı Eğirdir İlçe Kaymakamımız Adem Çelik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu Şiir,Cumhuriyet Müzik Dinletisi, Halk Oyunları Gösterisi ve Kurtuluştan Cumhuriyete adlı gösteri sunularak "Vatan" koreografisi ile devam etti. Gösterilerin ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilerin ödül töreni ve Resmi geçit ile sona erdi.