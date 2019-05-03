Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ve Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü bünyesinde yürütülecek olan “Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin tanıtım toplantısı, Dış İlişkiler Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Proje hakkında bilgi veren Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, “Geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar ve Çözümler” konulu panelin sonucunda göl havzası için öncelikli olarak yapılması gereken araştırmaları kapsayan bir projenin hazırlanması ve yürütülmesi paydasında birleşilmişti.” dedi. Doç. Dr. Şener, projenin Süleyman Demirel, Isparta Uygulamalı Bilimler ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin bulunduğu multidisipliner bir ekip ve Devlet Su İşleri 18 Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütüleceğini söyledi. Doç. Dr. Şener, proje sonucunda elde edilen sonuçların Eğirdir ve Kovada Göllerinin doğru ve akılcı yönetimi kapsamında, karar alma mercilerine önemli bilgiler sunacağını da dile getirdi.Proje ile ilgili detaylı bilgilendirme sunumu gerçekleştirilen Su Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Simge Varol, proje kapsamında araştırılacak konuların ve elde edilecek proje çıktılarının Eğirdir Gölü havzası temelinde ulusal ekonomiye, bilimsel literatüre ve toplumsal gönence önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.Toplantıda aynı zamanda “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar ve Çözümler” paneline ait etkinlik kitabı katılımcılar ile paylaşıldı.