EĞİRDİR TRAVEL TURKEY FUARIN'DA

Eğirdir, İzmir'deki Turizm Pazarında
Isparta’nın Eğirdir ilçesi, İzmir’de düzenlenen Travel Turkey’de . Travel Turkey İzmir 11. Turizm Fuar ve Kongresi kapılarını açtı.
Fuarın bu yıl 34 ülke ve bin 200'den fazla firmanın katılımıyla rekor düzeye ulaşması beklenirken, fuar kapsamında düzenlenen Erken Rezervasyon Kampanyası ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi için de özel bir hazırlık yapıldı.
Fuar ve kongre açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Adana ValisiMustafa Büyük, İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve çok sayıda yabancı konuk katıldı.
İzmir Fuarında Eğirdir tanıtımı
Eğirdir fuarda Eğirdir Belediyesi ve Bizim Eğirdir Platformu tarafından temsil edilecek. Eğirdir Belediyesi elma, kerevit, elma suyu tanıtım broşürü dağıtmasının yanı sıra ilçede yapılan turizm faaliyetleri konusunda katılımcıları bilgilendiriyor.
11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, erken rezervasyon indirim fırsatları, yurtiçi ve yurtdışı tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunlarının bu yılda buluşma noktası oluyor.
10 Aralık 2017 Pazar günü sona erecek olan fuarda, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Tayland, Ukrayna, Avusturya,ABD, Arjantin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Fas, Fransa, Gana, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hong Kong, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Kosova, Namibya, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan,Sri Lanka, Venezuela, Yunanistan, Zambiya, Zimbabwe gibi ülkelerden gelen çeşitli turizm firma ve kuruluşlar da katılımcı olarak tanıtım yapacak.