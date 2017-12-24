EĞİRDİR TRAVEL TURKEY FUARIN'DA

Eğirdir, İzmir'deki Turizm Pazarında

Isparta’nın Eğirdir ilçesi, İzmir’de düzenlenen Travel Turkey’de . Travel Turkey İzmir 11. Turizm Fuar ve Kongresi kapılarını açtı.

Fuarın bu yıl 34 ülke ve bin 200'den fazla firmanın katılımıyla rekor düzeye ulaşması beklenirken, fuar kapsamında düzenlenen Erken Rezervasyon Kampanyası ve Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi için de özel bir hazırlık yapıldı.