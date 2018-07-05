Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde düzenlenen 2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması Ayastefanos Kilisesi'nde gerçekleştirildi.Eğirdir Belediyesinin katkıları ile Klasik Müzik Festivali kapsamında Oda Müziği Yarışması 1. Kategori Final konseri gerçekleştirildi. Ayastefanos Kilisesinde yapılan Oda müziği yarışmalarının birinci ayağı 15-20 yaş grupları arasında METİS Duo Birinci, ALG Quartet İkinci, DUOLOG / TANDEM Trio Üçüncü oldu. Dereceye giren gruplar final konserinin ardından ödüllerini aldı.İHA